Gülben Ergen'in açıklaması Dilan Polat'ı işaret etti, tepkiler yükseldi! "Neden oh olsun diyorsunuz" X hesabından yaptığı paylaşımda "Başkasının ayıplarından size ne" diyen Gülben Ergen, Dilan Polat'ı savunduğu iddiasıyla tepki gördü.

ensonhaber.com

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından günlerdir gözaltında olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tutuklandı.

Ülke gündeminden düşmeyen Polat Ailesi, cezaevine gönderildi.

Milyonların anbean takip ettiği olaylara ilişkin ünlülerden de açıklamalar geliyor.

Ünlü pop şarkıcısı Gülben Ergen ise sosyal medyadan gündeme dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda Ergen, sözleri nedeniyle tepki topladı.

"Başkasının ayıbı"

Gülben Ergen, "Mesleği habercilik, hukuk olanların dışında, insanlar neden başkalarının ayıplarıyla bu denli ilgilenirler? Neden “oh olsun” diye bir ruh hali vardır? Neden birinin kötü/kaybetmiş/düşmüş durumda olması bir başka kişiye sevinç olur?" ifadelerini kullandı.

Ergen, Dilan Polat için yazdığı düşünülen sözleriyle eleştiri aldı.