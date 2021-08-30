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- Gülben Ergen'den çok ince mesaj! 'Hançer' kıyafetiyle sahneye çıktı
Gülben Ergen'den çok ince mesaj! 'Hançer' kıyafetiyle sahneye çıktı
Hançer desenli bir sahne kıyafeti giyen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" yazdı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 21:42
- Güncelleme : 30.08.2021 - 21:44
Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ismi Gülben Ergen'den düşmanlarına ima dolu bir paylaşım geldi.
Seren Serengil ve Yeşim Salkım ile aralarındaki sular durulmayan Ergen, sahne kıyafeti ile gündeme oturdu.
Sırt dekoltesinde "Hançer" desenli bir elbise giyen Ergen poz verdi ve fotoğrafının altına anlamlı bir yazı paylaştı.
"HANÇER" ADINI VERDİ
Sosyal medyayı sık kullanan Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.