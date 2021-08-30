Euro
9.9086
0.54%
Dolar
8.3882
0.54%
Altın
487.87
0.05%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
407.000
-0.31%
EXEN Coin
25.92
0.15%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    Gülben Ergen'den çok ince mesaj! 'Hançer' kıyafetiyle sahneye çıktı

    Hançer desenli bir sahne kıyafeti giyen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 21:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülben Ergen'den çok ince mesaj! 'Hançer' kıyafetiyle sahneye çıktı

    Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ismi Gülben Ergen'den düşmanlarına ima dolu bir paylaşım geldi.

    Seren Serengil ve Yeşim Salkım ile aralarındaki sular durulmayan Ergen, sahne kıyafeti ile gündeme oturdu.

    Sırt dekoltesinde "Hançer" desenli bir elbise giyen Ergen poz verdi ve fotoğrafının altına anlamlı bir yazı paylaştı.

    "HANÇER" ADINI VERDİ

    Sosyal medyayı sık kullanan Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.

    Gülben Ergen den çok ince mesaj! Hançer kıyafetiyle sahneye çıktı #1

    Gülben Ergen den çok ince mesaj! Hançer kıyafetiyle sahneye çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir