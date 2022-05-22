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- Gülbin Tosun'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Gülbin Tosun'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Fox Ana Haber'in hafta sonu spikeri Gülbin Tosun sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 09:38
Fox TV ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu ekranlarda olmayacağını duyurdu.
Tosun, Covid-19'a yakalandığını açıklarken süreci hafif geçirdiğini dile getirdi.
"Gelecek hafta sonu görüşmek üzere"
Karantinada olduğunu belirten Tosun'un paylaşımı şu şekilde:
"Bu akşam @FOXhaber ‘de olamayacağım. Covid-19’a yakalandım, hafif atlatıyorum, ancak hala karantinadayım. Gelecek hafta sonu görüşmek üzere…"