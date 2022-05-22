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    Gülbin Tosun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Fox Ana Haber'in hafta sonu spikeri Gülbin Tosun sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 09:38
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    Gülbin Tosun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Fox TV ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu ekranlarda olmayacağını duyurdu.

    Tosun, Covid-19'a yakalandığını açıklarken süreci hafif geçirdiğini dile getirdi.

    "Gelecek hafta sonu görüşmek üzere"

    Karantinada olduğunu belirten Tosun'un paylaşımı şu şekilde:

    "Bu akşam @FOXhaber ‘de olamayacağım. Covid-19’a yakalandım, hafif atlatıyorum, ancak hala karantinadayım. Gelecek hafta sonu görüşmek üzere…"

    Gülbin Tosun un koronavirüs testi pozitif çıktı #1


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