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Bir dönem Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Fahriye Sultan karakteriyle tanınan Gülcan Arslan, değişimiyle gündemde.
Şimdilerde 37 yaşında olan ünlü oyuncu, son dönemde yaptığı imaj değişikliği ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.
Son olarak Netflix’in başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in üstlendiği İstanbul İçin Son Çağrı adlı filmin galasında boy gösterdi.
Değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülcan Arslan, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla gündeme geldi.
İç çamaşırıyla poz verdi
Sarı dantelli iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Cesaretiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun pozları, kısa sürede büyük ilgi gördü. İddialı paylaşıma kısa sürede beğeni yağmuru geldi.