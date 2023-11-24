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Gülcan Arslan iç çamaşırıyla paylaştı, cesareti Instagram'ı salladı! "Hiç giymeseydin"

Gülcan Arslan iç çamaşırıyla paylaştı, cesareti Instagram'ı salladı! "Hiç giymeseydin" Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, bir değişti, pir değişti. 37 yaşındaki ünlü oyuncunun, iç çamaşırıyla verdiği cesur pozları adeta nefes kesti.