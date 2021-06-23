Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan ve Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi?

Gülcan Arslan hakkındaki bilgiler magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olan Gülcan Arslan kimdir? İşte ayrıntılar...

Kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu, Gülcan Arslan ile aşk yaşamaya başladı.

Çiftin aşkının belgelenmesinin ardından magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Gülcan Arslan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya gelen Gülcan Arslan, son olarak TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Nesrin karakterine hayat vermişti.

Peki Gülcan Arslan kimdir? İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan'ın hayatı ve biyografisi...

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya gelen Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini, ''Sardunya Sokak'' dizisinde hayat verdiği Canan karakteri ile yaşamıştır. 2008 yılında ''Sınıf'' adlı dizide oynayan güzel oyuncu, yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Hepimiz Birimiz İçin'' adlı dizide rol almıştır.

Aynı yıl ''Gurbet Kuşları'' adlı dizide oynayan Arslan, 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayımlanan ''Kafkas'' adlı dizide boy göstermiştir.

2010 yılında ''Kahramanlar'' adlı dizide oynayan güzel oyuncu, ilk baş rolünü ''Her Şeye Rağmen'' dizisinde oynamıştır. 2012 yılında ''Bir Çocuk Sevdim'' adlı dizide yer almış ve 2013 yılında ''Arka Sokaklar'' dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında yeni başlayan ''Günahkar'' dizisinde Saliha karakterini canlandıran güzel oyuncu, ''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'' dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

2017 yılında ''Ölene Kadar'' adlı dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu, son olarak ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde boy göstermiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER