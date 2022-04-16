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- Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi
Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi
Gülden Karaböcek, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcı yaşına rağmen güzel bir perfomans sergiledi.
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 23:22
- Güncelleme : 17.04.2022 - 08:55
Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler''in bu akşamki konuğu 68 yaşındaki ses sanatçısı Gülden Karaböcek'ti.
Artık Sevmeyeceğim'i seslendirdi
Programın ortalarına doğru 'Artık sevmeyeceğim' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı sesiyle izleyenleri mest etti.
Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi - Video
Yaşı sesine engel olamadı
Yaşına rağmen sesini hala koruduğunu gösteren ünlü sanatçı Karaböcek, Sibel Can ve Hakan Altun'dan büyük alkış aldı.