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Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi

Gülden Karaböcek Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi

Gülden Karaböcek, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında Artık Sevmeyeceğim şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcı yaşına rağmen güzel bir perfomans sergiledi.