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- Güldür Güldür bomba gibi dönüyor! Güldür Güldür Show'un yeni sezonu ne zaman?
Güldür Güldür bomba gibi dönüyor! Güldür Güldür Show'un yeni sezonu ne zaman?
Güldür Güldür Show yenilenen oyuncu kadrosu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, izleyicileri ise "Güldür Güldür Show'un yeni sezonu ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 21:22
Güldür Güldür Show, yeni sezonu ve yeni oyuncuları ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu gibi önemli oyuncularını kaybeden Güdür Güldür'e, 'Avlu' dizisinde Hasret karakterine hayat veren Ayça Damgacı dahil oldu.
Ayça Damgacı dışında Toygan Avanoğlu kadrodaki yerini alırken, Güldür Güldür'ün yeni sezon tarihi merak edilmeye başlandı.
Seyirciler yeni sezon için, "Güldür Güldür Show'un yeni sezonu ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Güldür Güldür Show'un yeni sezonu ne zaman?
GÜLDÜR GÜLDÜR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güldür Güldür ekibi eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için, 8 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor.
Ekip yeni sezonda, her çarşamba BKM tiyatroda seyircisi ile buluşacak.