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Güldür Güldür Fikri'nin kara kaşlı, kara gözlü eşine bakın! Güzelliğine 'aman nazar' değmesin

Güldür Güldür Fikri'nin kara kaşlı, kara gözlü eşine bakın! Güzelliğine 'aman nazar' değmesin

Güldür Güldür dizisinin başarılı oyuncularından olan Aziz Aslan, Fikri tiplemesi ile herkesin beğenisini kazandı. Uzun zamandır programda olan Aslan, bu defa eşiyle gündeme getirildi.