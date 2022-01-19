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- Güldür Güldür Fikri'nin kara kaşlı, kara gözlü eşine bakın! Güzelliğine 'aman nazar' değmesin
Güldür Güldür Fikri'nin kara kaşlı, kara gözlü eşine bakın! Güzelliğine 'aman nazar' değmesin
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 16:47
Babası Kemal Sunal gibi herkesi güldürmek isteyen Ali Sunal, Güldür Güldür Show programını hayata geçirdi.
Ali Sunal'ın hazırlayıp sunduğu Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan eğlence programında birbirinden ünlü isimler yer alırken, yaptıkları tiplemeler ise gülme krizine sokuyor.
Herkesin bolca güldüğü isimlerden birisi olan Aziz Aslan, uzun süredir yer aldığı ekibin içerisinde Fikri karakterine hayat veriyor.
Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.
Aslan'ın 2015 yılında dünyaevine girdiği eşi Eylül Aslan, güzelliğiyle görenleri büyüledi.
GÜLDÜR GÜLDÜR FİKRİ'NİN EŞİ GÜZELLİĞİ DİKKATİ ÇEKTİ
2009 yılında Kahve Bahane dizisiyle televizyon macerası başlayan Aziz Aslan, 2015 yılında dünyaevine girdi.
Eşiyle mutlu bir evliliği olan Aslan, birlikte çektirdikleri kareleri sosyal medyadan yayınlıyor. Ünlü oyuncu eşiyle paylaştığı kareler neeniyle bolca yorum ve beğeni alıyor.
Oyuncunun birçok seveni, "Mutluluklar!" "Eşin çok güzelmiş" tarzında yorum yapmayı ihmal etmiyor.
AZİZ ASLAN HAKKINDA
1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aziz Aslan, liseyi Çatalca'da okudu. Marmara Üniversitesi'nde Biyomedikal bölümünde okurken, Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yaptı.
2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Aslan, birçok tiyatroda sahneye çıktı.
2009 yılında Kahve Bahane dizisiyle televizyon macerası başlayan Aslan; Güldür Güldür, Dedemin Fişi, Eyvah Eyvah 3 ve Olur Olur gibi yapımlarda rol aldı.