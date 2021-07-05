Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? Ecem Erkek'ten duygusal veda...

Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek, ani bir karar alarak ayrıldığını duyurdu. Seyirciler, Naime ayrıldı mı, neden? sorularını araştırmaya başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan geniş hayran kitlesi bulunan Güldür Güldür sezon finali yaptı, sezon finaliyle de 2 ismin ayrıldığı ortaya çıktı.

İzleyicinin en çok sevdiği karakterlerden biri Naime'yi bu sezon Güldür Güldür’de olmayacak. Ecem Erkek dışında Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

Naime karakteri dansları, hareketleri ve şarkılarıyla seyircilerin yakından takip ettiği isimlerdendi. Ayrılık kararını duyuran Ecem Erkek, duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Seyirciler, Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? Ecem Erkek neden ayrıldı? araştırıyor. İşte olayın ayrıntıları..

GÜLDÜR GÜLDÜR NAİME AYRILDI MI?

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti.

Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

ECEM ERKEK KİMDİR

1989 yılında Ankara'da 1989 yılında doğan Ecem Erkek, aslen Sivaslı'dır. Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Erkek, ''Amerikan Rüyası'', ''Woyzeck'', ''Üç Kuruşluk Opera'', ''Tersine Dünya'', ''Romeo & Juliet'' ve ''Şark Dişçisi'' gibi oyunlarda yer almıştır.

2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra ''Güldür Güldür Show'' isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında ''Hakan: Muhafız'' dizisinde iki bölümde yer alan Ecem Erkek, 2020 yılında 46'ncı Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Kadın Komedi Oyuncu'' adayı olmuştur.

Ayrıca Taksim Trio ile birlikte ''Bu Da Gelir Bu Da Geçer'' ve ''Nereden Bileceksiniz'' şarkılarını da seslendirmiştir.

Son olarak Netflix'te yayınlanan "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" filminde başrol oynamıştır.