Güldür Güldür Naime'nin eski eşi Behzat Ç.'den çıktı! O ismi yakından tanıyoruz...

Güldür Güldür Show programında Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek, eski eşi ile gündeme geldi. Boşanma haberiyle herkesi üzen Ecem'in eski eşi, Behzat Ç. oyuncusu çıktı.

Ali Sunal'ın insanları güldürmek için televizyon ekranlarına hazırladığı ve sunduğu Güldür Güldür Show, geniş oyuncu kadrosu ile beğeni topladı.

Babası Kemal Sunal'ın yolundan ilerleyerek vatandaşları gülümseten Ali Sunal, Güldür Güldür Show'da bazı isimleri parlamasına vesile oldu.

Bu isimlerden birisi olan Ecem Erkek, oyunculuğu ve yaptığı Naime tiplemesi ile herkesten alkış aldı.

Ecem Erkek bu sene Güldür Güldür'ün kadrosunda yer almıyor ancak Naime karakteri tekrarlarıyla izlenmeye devam ediyor.

Yeni projelerle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Erkek, oyunculuk kariyerine ise tiyatro ile başladı.

Asıl çıkışını Güldür Güldür Show sayesinde yapan ve adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, eski eşiyle anılmaya başladı.

2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile evlenen oyuncu, 2020 yılında aldığı ani bir kararla evliliğini noktaladı.

SOSYAL MEDYADAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşandığını duyuran ve eşinin soyadını kullanmaya devam eden Ecem Erkek şu açıklamayı yapmıştı;

"Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam. Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız.

Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik. Yani boşamadım BOŞANDIK! Evliliği Instagram storylerinden öğrenmiş olduğu çok açık insanlar tarafından söylenmiş bir takım cümleler okuyorum. Ne Armağan’ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem! Bizim sevgimiz de saygımız da baki... Buradan size magazin çıkmaz sizi keşfet’e alalım."





BEHZAT Ç.'NİN OYUNCUSU ÇIKTI

Ecem Erkek'in eski eşi Yüce Armağan, bir döneme damga vuran fenomen dizi Behzat Ç. dizisinde boy gösterdi.

2017 yılında ekranlara gelen Hayat Sırları isimli dizi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Alper karakterine hayat verdi.