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Güldür Güldür oyuncusu Özgün Aydın evlendi

Güldür Güldür oyuncusu Özgün Aydın evlendi

Güldür Güldür Show ile ekranların sevilen isimlerinden biri olan oyuncu Özgün Aydın, Dilan Saltık ile hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu gününde ekip arkadaşları da yalnız bırakmadı.