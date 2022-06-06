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- Güldür Güldür oyuncusu Özgün Aydın evlendi
Güldür Güldür oyuncusu Özgün Aydın evlendi
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 16:30
"Zengin Kız Fakir Oğlan", "Dedemin Fişi" ve "Cici Babam" gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Özgün Aydın, uzun zamandır Güldür Güldür Show ile ekranlarda yer alıyor.
Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın, enerjisi ve oyunculuğu ile kısa sürede milyonların gönlüne taht kurdu.
Aydın, bir süredir birlikte olduğu Dilan Saltık ile nikah masasına oturdu.
Törende çiftin şahitliğini Didem Balçın ve Alper Kul yaptı.
Güldür Güldür düğünde
Fenerbahçe’de gerçekleşen düğün töreninde Güldür Güldür ekibi de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Davete; Necati Akpınar, Mert Fırat, Ali Sunal, Doğa Rutkay gibi isimler katıldı.
Alper Kul, yakın arkadaşı Özgün Aydın ileDilan Saltık'ın fotoğrafını, "Kardeşim muradına erdi." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade Sunal da fotoğraflarını, "Düğüncülük devam..." ifadeleriyle paylaştı.