Güldür Güldür Show bu akşam neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman?

Güldür Güldür Show bu akşam neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman?

Show TV ekranlarında yayımlanan ve komik skeçlerle izleyicileri eğlendiren Güldür Güldür Show, Show TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki, Güldür Güldür Show neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayımlanan ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show programı, Star TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Her salı akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımın yerine sevilen filmlerden olan ''Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'' izleyicisiyle buluşacak.

Güldür Güldür Show programını Show TV'nin yayın akışında göremeyenler, ''Güldür Güldür Show bu akşam neden yok, yeni bölümü ne zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Güldür Güldür Show bu akşam neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Komik ve eğlenceli skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran Güldür Güldür Show programının yayın gününde değişikliğe gidildi.

Bu nedenle Güldür Güldür Show bu akşam yayımlanmayacak. Onun yerine saat 20.00'da, Hababam Sını Sınıfta Kaldı filmi izleyicisiyle buluşacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show programı, 23 Nisan gününden itibaren artık her hafta cuma akşamı yayımlanacak.