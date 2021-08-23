Güldür Güldür Show transfere doymuyor! Avlu'nun unutulmaz ismi bomba gibi geliyor

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına son hızla devam eden ekibin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.

8 sezondur Show TV ekranlarında izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatan fenomen program Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

9. sezon hazırlıklarını neredeyse tamamlayan ekip, oyuncu kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

Sezonun açıklanan sürpriz isimlerinden biri de Ayça Damgacı oldu.

AYÇA DAMGACI GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA

Son olarak başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Teoman Kumbaracıbaşı gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Avlu' dizisinde Hasret karakterine hayat veren Ayça Damgacı, 'Güldür Güldür' kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu.

Güldür Güldür Show ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihinde yeniden seyircili çekimlere başlıyor. Ekip yeni sezon sürprizleri ile eylül ayı itibarıyla yeniden her Çarşamba BKM tiyatroda seyircisi ile buluşacak.

KADRO YENİLENDİ

Son olarak oyuncu Toygan Avanoğlu da yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil olmuştu.

Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.