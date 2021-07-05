Güldür Güldür Show'dan ayrılan Murat Akkoyunlu kimdir? Naime'nin ardından ikinci veda...

Güldür Güldür Show'da sezon finali akabinde 2 ayrılık yaşandı. Murat Akkoyunlu, veda mesajıyla birlikte yeni sezonda yer almayacağını duyurdu. Peki Murat Akkoyunlu kimdir? İşte ayrıntılar...

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı. Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan programda iki flaş ayrılık da yaşandı.

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu veda etti.

Sempatik tavırlarıyla seyircilerin beğenisini toplayan Murat Akkoyunlu, ayrılık haberlerinin ardından merak edilen isimler arasında yerini aldı.

Peki Murat Akkoyunlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murat Akkoyunlu neden Güldür Güldür'den ayrıldı? İşte ayrıntılar..

MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?

20 Mayıs 1973 Bursa'da doğan Murat Akkoyunlu, Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarına başlamıştır.

Tiyatro Çalışmalarını Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'nda sürdürdükten sonra, "Godot'yu İzlerken" oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla "Üçüncü Türden Yakın İlişkiler" oyununda da çalıştı. "Bizimkiler", "Koltuk Sevdası", "Cesur Kuşku" ve "İki Arada" adlı dizilerde oynadı.

2005'te Okan Bayülgen'in Televizyon Makinası adlı talk showunda her hafta skeçler canlandırdı.

TRT için çocuk programları yaptı. "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Çakallarla Dans", "Sağ Salim", "Sağ Salim 2: Sil Baştan" adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'E VEDA

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.