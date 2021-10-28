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    Güldür Güldür Show'dan ayrıldı, Kırmızı Oda'ya geliyor! O isim diziye yeni bir renk katacak

    Farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ses getirecek bir transfere daha imza attı. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 15:39
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    Güldür Güldür Show'dan ayrıldı, Kırmızı Oda'ya geliyor! O isim diziye yeni bir renk katacak

    Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, ikinci sezonda da ünlü konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, yarın akşam 49. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran diziye bomba bir isim daha dahil oldu.

    EMRE ALTUĞ KONUK OLUYOR

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yönetmen koltuğunda Başak Soysal ile Ali Balcı'nın oturduğu Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Altuğ, dizide Ayça Bingöl'ün hayat verdiği Derya karakterinin partnerine hayat verecek.

    Güldür Güldür Show'dan ayrılan Altuğ, son olarak Exxen'de yayınlanan ''Sihirli Annem'' dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşmıştı.

    Güldür Güldür Show dan ayrıldı, Kırmızı Oda ya geliyor! O isim diziye yeni bir renk katacak #1

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    Emre Altuğ, sosyal medya hesabından yeni bölümü merakla beklenen Kırmızı Oda dizi setinde çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

    Oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da devam eden Altuğ, yaptığı paylaşıma, "Yeni bir set, sürpriz" notunu düştü.

    Güldür Güldür Show dan ayrıldı, Kırmızı Oda ya geliyor! O isim diziye yeni bir renk katacak #2

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