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    Güldür Güldür Show'un Fikri'si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

    Güldür Güldür'de hayat verdiği Fikri karakteriyle adından söz ettiren Aziz Aslan, babalık heyecanı yaşadı. Eşiyle karelerini görenler ise beğenmeden geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 14:55
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    Güldür Güldür Show'un Fikri'si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

    Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, oyuncuları ve skeçleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

    Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki oyuncular, özel hayatlarıyla da merak konusu.

    Programda hayat verdiği "Fikri Tarhanacı" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aziz Aslan, performansı kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

    Oğlu oldu

    2015 yılında dünyaevine girdiği eşi Eylül Aslan ile mutlu bir evlilik sürdüren Aziz Aslan, baba oldu.

    İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Güneş adını verdi.

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #1

    Eşinin güzelliği büyüledi

    Sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan Aslan çiftinin karelerini görenler, beğenmeden geçemedi.

    Aziz Aslan'ın eşi Duygu Aslan, güzelliği ile görenleri hayran bıraktı.

    Çiftin aşk pozlarına sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

    İşte Güldür Güldür'in Fikri'si Aziz Aslan ve eşi...

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #2

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #3

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #4

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #5

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #6

    Güldür Güldür Show un Fikri si baba oldu! Eşi güzelliğiyle hayran bıraktı... #7


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