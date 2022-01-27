Güldür Güldür Show'un Kudret'i Ünal Yeter'in gözünden sakındığı eşi ve kızına bakın! Aman nazar değmesin

Güldür Güldür Show'da Kudret karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ünal Yeter'in özel hayatı merak konusu oldu. Yeter hakkında araştırma yapanlar, eşini ve kızını görünce 'Maşallah' demeden edemedi.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, izleyicileri adeta gülme krizine sokuyor.

Programda hayat verdiği Kudret karakteriyle adından söz ettiren Ünal Yeter, sergilediği performansla beğeni topluyor.

Geniş bir hayran kitlesi elde eden Ünal Yeter'in özel hayatı merak konusu oldu. Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

GÜLDÜR GÜLDÜR KUDRET'İN EŞİ VE KIZI

Sosyal medya hesabını sık kullanan isimler arasında yer alan Ünal Yeter, zaman zaman gözünden sakındığı eşi ve kızıyla paylaşımlar yapıyor.

Yeter'in sosyal meyda paylaşımında 'Evimin güzelleri' dediği eşi Elif Aslı Kefeli ve kızını görenler ise 'Maşallah' demeden edemiyor.

Yeter'in paylaşımına, ''Allah mutluluğunuzu daim etsin'', ''Ne güzelsiniz hep mutlu olun'' gibi yorumlar yapıldı.