Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek seçimini yaptı! Camdaki Kız'ın yıldızıyla aynı projede

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Naime karakteriyle adından söz ettiren Ecem Erkek, seçimini yaptı. Erkek, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan Devrim Yakut ile aynı projede bir araya gelecek.

Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Naime karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Ecem Erkek, ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'' filmindeki rolüyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Ecem Erkek, artık farklı işler yapmak istediği için geçtiğimiz aylarda 9 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren Güldür Güldür Show'a veda ettiğini duyurmuştu.

Ecem Erkek'in bu hamlesi hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak programdan ayrılmasının ardından yapımcıların gözdesi haline gelen Ecem Erkek'e adeta teklif yağmıştı.

Başarılı taklit yeteneğiyle de çok konuşulan isimlerden birisi olan Ecem Erkek, seçimini yaptı.

DEVRİM YAKUT İLE AYNI PROJEDE ROL ALACAK

Ecem Erkek, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut ile ortak bir gösteride buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ecem Erkek ile Demvrim Yakut, dijital bir platformda yayınlanacak olan Alman formatı Schiller Street'le prensipte el sıkıştı.

Suavi Doğan'ın patronu olduğu 10. Ev şirketinin hazırladığı projenin hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Şimdiye kadar 20'den fazla ülkede gösterilen ''Schiller Street'' formatının ülkemizdeki ilk versiyonunda daha önce Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Seyyar Tanrıöğen, Uğur Yücel rol almıştı.