Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek'in zor kararı! 12 projeden teklif geldi

Güldür Güldür Show'da Naime karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ecem Erkek, Güldür Güldür'den ayrılma kararı almasının ardından yapımcıların gözdesi oldu. Erkek, 12 proje teklifi birden aldı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle gönüllere taht kuran Ecem Erkek, 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' filmindeki rolüyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Bir süre önce Güldür Güldür Show'un kadrosundan ayrılma kararı alan Erkek'in bu hamlesi hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.

Artık farklı işler yapmak isteyen başarılı oyuncu, yapımcıların gözdesi haline geldi. Güldür Güldür'den ayrılmasının ardından Ecem Erkek'e teklif yağdı.

12 PROJEDEN TEKLİF GELDİ

Yeni sezonda kadrosunda olmayacağı 'Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle alkış alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, dizilerin yanı sıra dört sinema filmi ve iki reklam filmi teklifi de aldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, önce biraz tatil yapmayı planlayan Ecem Erkek'in, sonrasında senaryoları okuyarak yeni sezon için bir karar vereceği öğrenildi.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN AYRILDI

Ecem Erkek, 'Güldür Güldür'e bu sözlerle veda etmişti:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de 'Güldür Güldür' öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon 'Güldür Güldür'de olmayacağım. Bir sonraki durakta görüşelim."