Güldür Güldür Show'dan ayrıldı, Bir Zamanlar Çukurova'ya geliyor! Diziye yeni bir soluk getirecek

Güldür Güldür Show'dan ayrıldı, Bir Zamanlar Çukurova'ya geliyor! Diziye yeni bir soluk getirecek

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan bomba bir transfer haberi geldi. Güldür Güldür Show'da Kiraz karakterine hayat veren Aycan Koptur'un Bir Zamanlar Çukurova'ya katılacağı iddia edildi.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla perşembe akşamlarına damga vuran ATV'nin TIMS&B imzalı fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe vedalarıyla sarsılan dizinin hikayesi, İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ın kadroya katılmasıyla güçlendi.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden izleyicisini sevindirecek bir iddia ortaya atıldı.

AYCAN KOPTUR BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA GELİYOR İDDİASI

Gazeteci Birsen Altuntaş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mutfak ekibi için başarılı oyuncu Aycan Koptur ile görüşüldüğünü belirtti.

Aycan Koptur'un çekimleri Adana'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılacağı yönündeki iddia, gündeme bomba gibi düştü.

Konuya ilişkin oyuncunun kendisinden ya da kanaldan herhangi bir açıklama gelmezken söz konusu iddia, izleyicileri heyecanlandırmaya yetti.

Güldür Güldür Show'da Kiraz karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve son olarak Kazara Aşk dizisinde rol alan Aycan Koptur, etkili oyunculuğuyla kendine hayran bırakan isimlerden...