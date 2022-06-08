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Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci

Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle çok konuşulan program bu defa altılı masanın konu edindiği fragmanını yayınladı.