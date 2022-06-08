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    Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci

    Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle çok konuşulan program bu defa altılı masanın konu edindiği fragmanını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 15:49
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    Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci

    Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı, yaptığı siyasi skeçlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi skeçlerine konu alan programın bu seferki hedefi 6'lı masa oldu.

    Cumartesi günü yayınlanacak

    Yeni bölümünün fragmanı yayınlanan programda 'altılı masa' skeci izleyenlerle buluşacak.

    Programın 6'lı masayı konu aldığı bölümü cumartesi günü ekranlara gelecek.

    Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci VİDEO

    Güldür Güldür de şimdi de 6 lı masa skeci #1


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