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- Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci
Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci
Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle çok konuşulan program bu defa altılı masanın konu edindiği fragmanını yayınladı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 15:31
- Güncelleme : 08.06.2022 - 15:49
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı, yaptığı siyasi skeçlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi skeçlerine konu alan programın bu seferki hedefi 6'lı masa oldu.
Cumartesi günü yayınlanacak
Yeni bölümünün fragmanı yayınlanan programda 'altılı masa' skeci izleyenlerle buluşacak.
Programın 6'lı masayı konu aldığı bölümü cumartesi günü ekranlara gelecek.
Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci VİDEO