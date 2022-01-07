Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle herkesi büyüledi

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de hayat verdiği Bilal karakteriyle izleyiciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Onur Buldu'nun öğretmen eşi Duygu Koz, duru güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Onur Buldu, 1982 yılında İzmir'de, aslen Tuncelili bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan Onur Buldu, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Benim Annem Bir Melek, Avrupa Yakası, Papatyam gibi projelerde boy gösteren Buldu, geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile dünyaevine girdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 39 yaşındaki ünlü tiyatro sanatçısının nikahı da evinin bahçesinde oldu.

DURU GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Şimdilerde Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'deki 'Bilal' tiplemesiyle seyirciyi kahkahaya boğan Onur Buldu, öğretmen eşi Duygu Kozoğlu Buldu ile aşk pozlarını paylaştı.

Yeni yıl dileklerine de paylaşımın yorum kısmında yer veren ikilinin aşk pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu öğretmen eşi Duygu Koz, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çoğu takipçi, "Yengelerin en güzeli", "Çok güzel bir çiftsiniz" yorumlarında bulundu.