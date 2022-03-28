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    Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu siyah büstiyerini açık bıraktı! 'Kadın be kadın'

    Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Açelya Topaloğlu, Meksika'ya tatile gitti. Soluğu Tulum'da alan Topaloğlu, bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 16:47
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    Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu siyah büstiyerini açık bıraktı! 'Kadın be kadın'

    Kaçak Gelinler dizisi ile adını duyuran Açelya Topaloğlu, şimdilerde Güldür Güldür Show'daki Çiçek karakteriyle izleyicilerle buluşuyor.

    Sevimli ve sempatik karakteriyle tanınan Topaloğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından mercek altında.

    Yakışıklı oyuncu Kenan Acar ile sevgilisi olan Açelya Topaloğlu, mutlu bir ilişki yaşıyor.

    Arka Sokaklar, Eve Düşen Yıldırım, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza, Sihirli Annem dizilerindeki oyunculuk performansı oldukça beğenilen Açelya Topaloğlu, tatil için Meksika'ya gitti.

    BİKİNİLİ POZLAR VERDİ

    Soluğu Tulum'da alan güzel oyuncu, sıcak havayı görür görmez bikinisini giydi.

    Siyah kuşgözü detaylı bikinisiyle göğüs dekoltesini veren Topaloğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    784 bin takipçili Instagram'ı oldukça aktif kullanan oyuncuyu, "Kadın be kadın", "Çok güzelsin", "Hatun çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.

    İşte Açelya Topaloğlu'nun pozları...

    Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu siyah büstiyerini açık bıraktı! Kadın be kadın #1

    Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu siyah büstiyerini açık bıraktı! Kadın be kadın #2

    Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu siyah büstiyerini açık bıraktı! Kadın be kadın #3


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