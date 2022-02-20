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    • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor

    Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor

    Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Feridun karakteriyle adından söz ettiren Giray Altınok'un özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Altınok'un eşini görünce hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 16:51
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    Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor

    Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

    Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, izleyicileri adeta gülme krizine sokuyor.

    Programda hayat verdiği Feridun karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Giray Altınok, sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.

    Özel hayatını magazin dünyasından uzak tutan Giray Altınok'un eşi merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Altınok'un kendisi gibi oyuncu eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    ASLINDA SOSYOLOJİ MEZUNU

    1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşınan Altınok, oyunculuk eğitimi aldı.

    Kamera karşısına ilk olarak ''Kaybedenler Kulübü'' filmi ile geçen Altınok; GDO Kara Kedi, Tut Sözünü, Labirent ve Vücut gibi yapımlarda rol aldı.

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #1

    OYUNCU EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

    Giray Altınok, 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile dünyaevine girdi.

    Eşi ile birlikte tiyatro kuran Altınok, mutlu evliliğine dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Altınok'un eşi Cansu Diktaş, duru güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Altınok'un aşk pozlarına, ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Ne şanslı adamsın'' ve ''Yengenin güzelliği'' gibi yorumlar yapılıyor.

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #2

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #3

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #4

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #5

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #6

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #7

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #8

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #9

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #10

    Güldür Güldür ün Feridun u Giray Altınok un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor #11


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