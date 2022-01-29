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- Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğini gören dilini ısırdı
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğini gören dilini ısırdı
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 17:53
Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.
Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, izleyicileri adeta gülme krizine sokuyor.
Programda hayat verdiği İbrahim karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Onur Atilla, sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.
Birbirinden farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkan Atilla'nın özel hayatı da edilip araştırılmaya başlandı.
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla özel hayatıyla da merak edildi.
Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı.
GÜLDÜR GÜLDÜR İBRAHİM'İN EŞİ
Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucağına almıştı.
Sosyal medya hesabını sık kullanan isimler arasında yer alan Onur Atilla, zaman zaman gözünden sakındığı eşiyle paylaşımlar yapsa da ailesini gözlerden uzak tutuyor.