Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul bakın bir zamanlar kalbini kime açmış! O isim Aşk-ı Memnu'dan çıktı

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul bakın bir zamanlar kalbini kime açmış! O isim Aşk-ı Memnu'dan çıktı

Ali Sunal tarafından hayata geçirilen Güldür Güldür'de İsmail karakterine hayat veren Alper Kul'un eski aşkı, görenleri bir hayli şaşırttı. Ünlü ismin eski sevgilisi, Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı.

Aylin Kontente, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Mahir İpek gibi isimleri bir araya getiren Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunuculuğunda ekrana geliyor.

Babası Kemal Sunal gibi seyircisini güldürmek isteyen Ali Sunal, Güldür Güldür sayesinde bunu yapmayı başardı.

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu, senaristliğini ise Murat Kepez üstlendiği projede Alper Kul, eşi Aylin Kontante ile yer alıyor.

Başarılı oyuncu İsmail tiplemesi sayesinde akıllara kazınırken, Güldür Güldür sayesinde birden farklı rolde boy gösterdi.

Bugüne kadar sayısız proje içerisinde yer alan ve şarkılarıyla adından söz ettiren Alper Kul, eski aşkı ile gündem oldu.

İki çocuk babası olan ve aile hayatı ile herkese örnek olan Kul'un eski aşkını gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ALPER KUL - BEREN SAAT AŞKI

Yılan Hikayesi ve Kınalı Kar gibi başarılı yapımlarda rol alan Alper Kul, başrollerini Beren Saat ve Mahsun Kırmızıgül'ün paylaştığı Aşka Sürgün dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Alper Kul, bu dizi sayesinde Beren Saat'le tanıştı ve rol arkadaşı Saat ile büyük bir aşk yaşadı.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ve sık sık ele ele görüntülenen ikilinin evlenecekleri konuşuluyordu.

Ancak umulduğu gibi olmadı ve çift verdikleri ani kararla ilişkilerine nokta koydu.

Hatta Alper Kul, 2010 yılında vizyona giren Gecenin Kanatları filminden gelen rol teklifini, eski sevgilisi Beren Saat ile oynamak istemediği için reddetmişti. Kul'u, filmin senaristliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül ikna etmişti.

Beren Saat ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'le başrolü paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı ve hayatını Kenan Doğulu ile birleştirdi.