Güldür Güldür'ün Mehtap'ı dantelli elbisesiyle boy gösterdi, gören tutuldu! 'Seni böyle bilmezdik'

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı dantelli elbisesiyle boy gösterdi, gören tutuldu! 'Seni böyle bilmezdik'

Güldür Güldür'de hayat verdiği Mehtap karakteriyle adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, Instagram'daki son karesiyle takipçilerini mest etti.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, oyuncuları ve skeçleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki oyuncular, özel hayatlarıyla da merak konusu.

Programda hayat verdiği Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, birbirinden eğlenceli tiplemelere hayat veriyor.

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yılmazkaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da sevenlerinin dikkatini çekiyor.

Son karesi dikkat çekti

Son olarak düğünden bir karesini paylaşan Meltem Yılmazkaya, güzelliği ile gündem oldu.

Dantelli elbisesiyle boy gösteren ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Takipçileri ise, "Seni böyle bilmezdik", "Çok farklıymışsın", "Ekranda çok başkasın" gibi yorumlarda bulundu.