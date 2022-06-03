Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sere serpe yatağa uzanıp poz verdi! Güzelliğiyle mest etti

Güldür Güldür'de hayat verdiği Mehtap karakteriyle adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, son paylaşımıyla dikkat çekti. Yatakta sere serpe uzanıp poz veren Yılmazkaya, takipçilerinden tam not aldı.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show, oyuncuları ve skeçleriyle izleyicileri adeta gülme krizine sokuyor.

Programda hayat verdiği Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, birbirinden eğlenceli tiplemelere hayat veriyor.

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yılmazkaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla dikkati çeken Yılmazkaya, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Yatak pozu

Instagram'da 240 bini aşkın takipçisi bulunan Meltem Yılmazkaya, yatakta sere serpe uzanarak verdiği pozu paylaştı.

Bir süredir müzisyen Kadir Doğan ile aşk yaşayan Yılmazkaya'nın karesine kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu, fit vücuduyla da adından söz ettiriyor.