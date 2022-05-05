Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sevgilisini ilk kez paylaştı! 'Vay vay vay'

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya sevgilisini ilk kez paylaştı! 'Vay vay vay'

Güldür Güldür'de hayat verdiği Mehtap karakteriyle adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, sevgilisi ile karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, oyuncuları ve skeçleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki oyuncular, özel hayatlarıyla da merak konusu.

Programda hayat verdiği Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, birbirinden eğlenceli tiplemelere hayat veriyor.

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yılmazkaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sevgilisi ile de sevenlerinin dikkatini çekiyor.

Sevgilisini paylaştı

Dedemin Fişi ve Cici Babam filmlerinde de rol alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Müzisyen Kadir Doğan ile birlikte olan Meltem Yılmazkaya, mutluluk karesini sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:

"Bir hikayenin içinde birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp ağlayabilirsiniz. Birbirinize sımsıkı sarılabilirsiniz. El ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu. Çek içine! Mis gibi"