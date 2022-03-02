Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yeni imajıyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

Güldür Güldür'de hayat verdiği Mehtap karakteriyle adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, son haliyle gündem oldu. İmaj değiştiren Yılmazkaya, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, izleyicileri adeta gülme krizine sokuyor.

Programda hayat verdiği Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, birbirinden eğlenceli tiplemelere hayat veriyor.

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yılmazkaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

İMAJ TAZELEDİ

Mehtap Yılmazkaya, son olarak imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Upuzun saçlarını kısacık kestiren Yılmazkaya, son halini 242 bin takipçili Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, göğüs dekolteli bluzuyla verdiği pozun altına, ''Kesilen her saçın altında bir hikaye var. Nerede kalmıştık?'' notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, Yılmazkaya'nın paylaşımına, ''Çok yakışmış yeni saçların'', ''Meltem'im çok güzel olmuş'' yorumlarında bulundu.