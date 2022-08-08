Güldür Güldür’ün Mehtap'ı mini elbisesiyle poz verdi! İlk yorum sevgilisinden...

Güldür Güldür'de hayat verdiği Mehtap karakteriyle adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu yayınladı. Yılmazkaya'nın paylaşımına ilk yorum sevgilisinden geldi.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, oyuncuları ve skeçleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki oyuncular, özel hayatlarıyla da merak konusu.

Güldür Güldür Show'un başarılı ismi Meltem Yılmazkaya, canlandırdığı Mehtap karakteriyle büyük ün kazandı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yılmazkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

İlk yorum sevgiliden

Yılmazkaya, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Fit haliyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'ya ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi paylaşıma, "öperim o kalbi" yorumuyla karşılık verdi.