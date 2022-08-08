- Haberler
- Medya Haberleri
- Güldür Güldür’ün Mehtap'ı mini elbisesiyle poz verdi! İlk yorum sevgilisinden...
Güldür Güldür’ün Mehtap'ı mini elbisesiyle poz verdi! İlk yorum sevgilisinden...
- 08.08.2022 - 12:12
- Güncelleme : 08.08.2022 - 12:12
Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, oyuncuları ve skeçleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki oyuncular, özel hayatlarıyla da merak konusu.
Güldür Güldür Show'un başarılı ismi Meltem Yılmazkaya, canlandırdığı Mehtap karakteriyle büyük ün kazandı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yılmazkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
İlk yorum sevgiliden
Yılmazkaya, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.
Fit haliyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'ya ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi paylaşıma, "öperim o kalbi" yorumuyla karşılık verdi.