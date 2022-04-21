Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bomba gibi dönüyor! Ahmet Kural ile aynı projede rol alacak

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bomba gibi dönüyor! Ahmet Kural ile aynı projede rol alacak

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Naime karakteriyle akıllara kazınan Ecem Erkek, yeni bir projeye imza attı. Erkek, ünlü oyuncu Ahmet Kural ile aynı filmde başrolü paylaşacak.

TMC Film, uzun bir aranın ardından bomba bir filmle sinema salonlarına dönüyor...

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu ''Müjdemi İsterim'' adlı sinema filmi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın birlikte kaleme aldığı TMC Film imzalı Müjdemi İsterim filmi, önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor.

Ecem Erkek ve Ahmet Kural başrolde

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Müjdemi İsterim filminin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.

Müjdemi İsterim filmi, eğlenceli hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile gelecek sinema sezonunun en iddialı yerli yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

TMC Film, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seyirciyi farklı bir maceraya davet eden filmin çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.