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    • Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş...

    Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş...

    Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle tanınan oyuncu Ecem Erkek, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Kilo verip fit bir görünüme kavuşan Erkek'in Instagram pozlarına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 13:34
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    Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş...

    2015 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun olan Ecem Erkek, meslek hayatına tiyatro ile başladı.

    Ardından ''Hayat Sırları'' isimli dizisiyle televizyona adım atan Ecem Erkek, Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Naime karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

    Güldür Güldür Show'un kadrosuna katıldıktan sonra ''Hakan:Muhafız'' isimli dizide de rol alan Erkek, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülünü kazandı.

    Yetenekli oyuncu, 2021 yılında Yılmaz Erdoğan'ın aynı isimli tiyatro eserinden uyarlanan ''Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?'' isimli sinema filminde başrolde yer aldı.

    Güldür Güldür Show'dan ayrılan ve bu kararıyla pek çok hayranını üzen Ecem Erkek, şimdilerde Exxen'de yayınlanan Aşk Kumardır dizisinde rol alıyor.

    Başarılı taklit yeteneği ve tiplemeleriyle adından söz ettiren Erkek, değişimiyle gündeme geldi.

    ESKİ HALİNDEN ESER YOK

    Güldür Güldür Show'da hayat verdiği gözlüklü, kısa saçlı ve özensiz giyinen Naime karakteri ile büyük bir üne kavuşan Ecem Erkek, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip olan Erkek, son paylaşımlarındaki değişimi ile dikkati çekti.

    Fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuşan Erkek'in son hali, görenlerin ağzını açık bıraktı.

    32 yaşındaki oyuncunun son pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımlarına, ''Ecem ne güzelsin sen'', ''Tam bir afet olmuş'', ''Dön yuvana'' gibi yorumlarda bulundu.

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #1

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #2

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #3

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #4

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #5

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #6

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #7

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #8

    Güldür Güldür ün Naime si Ecem Erkek değişimiyle ağızları açık bıraktı! Şimdi tam bir afet olmuş... #9


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