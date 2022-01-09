Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek ekranlara dönüyor! Sürpriz bir dizide rol alacak

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Naime karakteriyle ünlenen Ecem Erkek'in yeni projesi merak ediliyordu. Erkek, dijital platform Exxen'de yayınlanacak olan bir dizinin kadrosuna katıldı.

2015 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun olan Ecem Erkek, meslek hayatına tiyatro ile başladı.

Ardından ''Hayat Sırları'' isimli dizisiyle televizyona adım atan Ecem Erkek, Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Naime karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Güldür Güldür Show'un kadrosuna katıldıktan sonra ''Hakan:Muhafız'' isimli dizide rol alan Erkek, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülünü kazandı.

Yetenekli oyuncu, 2021 yılında Yılmaz Erdoğan'ın aynı isimli tiyatro eserinden uyarlanan ''Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?'' isimli sinema filminde başrolde yer aldı.

GÜZEL HABER GELDİ

Güldür Güldür Show'dan ayrılan ve bu kararıyla pek çok hayranını üzen Ecem Erkek'ten sonunda güzel haber geldi.

Başarılı taklit yeteneğiyle de çok konuşulan isimlerden birisi olan Ecem Erkek, şu sıralar yeni bir dizinin heyecanını yaşıyor.

Başarılı oyuncu, dijital platform Exxen'de yayınlanacak olan bir dizinin kadrosuna dahil oldu.

''AŞK KUMARDIR'' ADLI DİZİDE ROL ALIYOR

Ecem Erkek, çekimleri kısa bir süre önce başlayan ve yapımcılığını Hap Film'in üstlendiği ''Aşk Kumardır'' adlı dizide rol alıyor.

Kadrosunda komedyen Hasan Can Kaya, Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin'in de yer aldığı Aşk Kumardır dizisinin 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.

Ecem Erkek, ''Man Stroke Woman'' adlı absürd komedi dizisinden uyarlanan dizinin çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.