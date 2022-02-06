Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun kara kaşlı kara gözlü eşine bakın! On parmağında on marifet...

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun kara kaşlı kara gözlü eşine bakın! On parmağında on marifet...

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Paşa tiplemesiyle dikkati çeken Toygan Avanoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu öğrenince şaşırdı.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Onur Buldu, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, izleyicileri adeta gülme krizine sokuyor.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Toygan Avanoğlu, programa bu sezon 'Paşa' karakteriyle dahil oldu.

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Toygan Avanoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hakkında araştırma yapanlar, Toygan Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN PAŞA'SININ EŞİ

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun gözünden sakındığı eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı.

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu, 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girdi.

Şiva Behrouzfar ve Toygan Avanoğlu çifti, geçtiğimiz yıl ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

6 YAŞINDA TİYATRO EĞİTİMİ ALMAYA BAŞLADI

20 Mayıs 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Şiva Behrouzfar'un annesi Nevşehirli, babası ise İranlıdır. Eğitim hayatı ve çocukluğu Ankara'da geçen Şiva Behrouzfar, henüz 6 yaşındayken tiyatro eğitimi almaya başladı.

Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam etti.

HEM ŞARKICI HEM OYUNCU

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında ilk kez Küçük Ağa dizisi ile adım atan Şiva Behrouzfar, daha sonra müzik kariyerine yöneldi.

2016 yılında ''Cadı'' adlı maxi single çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Behrouzfar, oyunculuk eğitimlerini de sürdürmeye devam etti.

Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi, Ayla Algan, Emre Kınay, Ritüel Sanat Merkezi Oyunculuk ve Dans Eğirim merkezi gibi çoklu alanlarda kamera önü ve temel oyunculuk eğitimleri aldı.

2017 yılında ''Kabahat'' isimli ikinci single çalışmasını hayranları ile buluşturdu. Hem müzik kariyerini hem de oyunculuğunu kısa sürede zirveye taşıyan Behrouzfar, en büyük çıkışını Yeni Gelin dizisinde Balım rolü ile gerçekleştirdi.