Güldür Güldür'ün Şevket'i Çağlar Çorumlu ayrıldı mı? Flaş gelişme! Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden ayrıldı?

Güldür Güldür'ün Şevket'i Çağlar Çorumlu ayrıldı mı? Flaş gelişme! Güldür Güldür Çağlar Çorumlu neden ayrıldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldürü Güldür Show programında Şevket karakterine hayat veren Çağlar Çorumlu yeni sezon afişinde yer almadı. Peki Güldür Güldür'ün Şevket'i Çağlar Çorumlu ayrıldı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her hafta Cuma günü ekranlara gelen Güldür Güldür Show'da daha önce pek çok değişiklik yaşanmış ve ekipte yenilenmeler olmuştu. Güldür Güldür Show'dan gelen yeni sezon fotoğrafında bu kez Çağlar Çorumlu'nun yer almadığı görüldü.

Güldür Güldür'ün Şevket'i Çağlar Çorumlu programdan ayrıldı mı?

Güldür Güldür Show'un yeni sezon ekibindeki değişimler dikkat çekti. Sevilen programda bu kez iki değerli oyuncunun yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi. Güldür Güldür Show afişinde Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu yer almadı.

10. sezon afişindeki değişiklik sonrası ünlü isimlerin ayrılık sebebi merak edildi. Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun ayrılık sebebi henüz bilinmese de başka projelerde yer alacakları için ekipten ayrıldıkları düşünülüyor.

Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 tarihinde Merzifon, Amasya'da dünyaya gelen Çağlar Çorumlu, 2000 senesinde Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olmuştur. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne dahil olan isim, Tolga Evren'in yardımı ile tiyatro yeteneğini fark etmiştir.

Tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 senesinde İstanbul'a yerleşen isim bir dönem 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırmıştır. 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılmıştır. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etmiştir. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında rol almıştır.