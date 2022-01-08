Gülen Adam filminin Naciye'si Hercai'nin yıldızı çıktı! O ismin değişimi şoke etti...

Gülen Adam filminin Naciye'si Hercai'nin yıldızı çıktı! O ismin değişimi şoke etti...

Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Gülen Adam filminde yer alan ve güzelliği ile beğenilen Naciye karakteri, yıllar sonra ortaya çıktı. O ismin Hercai dizisinde yer aldığını duyanlar ise şaşırdı.

Gülen Adam filmi Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1989 yapımı bir projedir.

Kemal Sunal'ın seyircisini güldürdüğü film, gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren Yusuf'un hikayesini anlatıyordu.

Gecekondu yıkımları, fakirlik ve bunların karşısında akıllıca düşünen bir adamın başına gelenleri anlatan film, herkes tarafından sevilmiş ve izlenmişti.

Filmde Kemal Sunal'a eşlik eden Naciye karakteri ise güzelliği ve oyunculuğu ile alkış alan isimlerin başında geldi.

Bu isim Hercai dizisinde yer alan Hanife karakterinden başkası değildi... Aydan Burhan canlandırdığı Hanife karakteri ile yıllar içindeki değişimini ortaya koydu.

AYDAN BURHAN'IN DEĞİŞİMİ

Müziğini Cahit Berkay'ın yaptığı Gülen Adam filminde yer alan Aydan Burhan; Kemal Sunal, Ahmet Sezerel, Bilge Zobu, Diler Saraç, Gülten Ceylan gibi isimlerle yer aldı.

O zamanlar oldukça genç ve güzel olan oyuncu, Naciye karakteriyle akıllarda kaldı. Yıllar içinde değişen ve yaşlandığı görülen Burhan, Hercai dizisinde karşımıza çıktı.

Hercai'nin kötü kalp Hanife'sine hayat veren Aydan Burhan, geçene zamana rağmen güzelliğini kaybetmediğini gözler önüne serdi.

AYDAN BURHAN KİMDİR?

1968 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aydan Burhan, 1981 yılında yer aldığı Ah Güzel İstanbul filmiyle oyunculuğa adım attı.

Bükük Küheylan, Yangın Ayşe, Şüpheli Şemsettin gibi yapımlarda rol alan Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği 'Fadime' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.