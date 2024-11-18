Gülen Gözler filminde Vecihi'nin uçtuğu ev bakın neresi!

Yağmur Dinç

1977 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği, Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı Gülen Gözler, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer aldı.

Gülen Gözler, sıcak, samimi ve nostaljik bir atmosferiyle izleyicinin kalbinde özel bir yer edindi.

Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, zaman zaman TV'de yayınlanıyor.

Filmin efsane karakteri Vecihi ise pilotluk yeteneğiyle izleyicileri gülümsetiyor.

Derken, Vecihi'nin yıkıp geçtiği ev izleyicilerin merak konusu oldu. Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi'nin uçtuğu ev bakın neresi çıktı!

İŞTE ÇEKİLDİĞİ YER

Filmin ana çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi.

Arzu Film'in sinema filmlerinin çekim mekanları arasında yer alan, aralarında Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi birçok yapımın çekildiği köşk "Stavro'nun eski köşkü" olarak bilinmektedir.

Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi üzerinde bulunan köşk, Rum kökenli sanat yönetmeni Stavro Yuanidis'e aittir.