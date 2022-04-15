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    Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

    Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Lale Ilgaz, Gülen Gözler filmindeki Hasret karakteriyle adını duyurdu. Ardından kayıplara karışan sanatçı, yıllar sonra ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:00
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    Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

    Türk sinemasında iz bırakan yapımlar, yıllar geçse bile hafızalardan silinmiyor.

    Usta oyuncuların rol aldığı filmlerde adını duyuran birçok oyuncunun son hali merak ediliyor.

    Arzu Film yapım şirketinin aile temalı filmlerinden biri olan Gülen Gözler de o filmlerden birisi arasında yer alıyor.

    Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı filmin yuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimler yer aldı.

    Gülen Gözler filmiyle büyük bir çıkış yakalayan Lale Ilgaz'da o isimlerden birisi oldu.

    Yıllara yenik düştü

    Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.

    Lale Ilgaz tek filmle ünlü oldu sonrasında adeta sırra kadem bastı. Adı hiçbir yapımda geçmeyen Ilgaz, Yeşilçam'ın kayıp kızı sayıldı.

    Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali sosyal medya sayesinde bulundu.

    İşte 62 yaşındaki Lale Ilgaz'ın son görüntüsü...

    Gülen Gözler in Kıvırcık Hasret i Lale Ilgaz ın son hali #1

    Gülen Gözler in Kıvırcık Hasret i Lale Ilgaz ın son hali #2

    Gülen Gözler in Kıvırcık Hasret i Lale Ilgaz ın son hali #3


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