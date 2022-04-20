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    Güllerin Savaşı ekranlara dönüyor! Güllerin Savaşı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Güllerin Savaşı dizisi, yayınlandığı dönemde çok beğenilmişti. Başrollerinde Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in yer aldığı dizi, yeniden ekranlara dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 14:56
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    Güllerin Savaşı ekranlara dönüyor! Güllerin Savaşı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2014-2016 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Med Yapım imzalı Güllerin Savaşı dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

    Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Güllerin Savaşı dizisi, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuya unutulmazlar arasında yerini aldı.

    Başrollerinde Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in yer aldığı dram türündeki Güllerin Savaşı dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

    Damla Sönmez ve Canan Ergüder'in canlandırdığı Gülru ve Gülfem adlarında iki azılı düşmanı canlandırdığı sürükleyici dizi, tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor.

    Güllerin Savaşı dizisi tekrar bölümleriyle ekranlarda

    Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle, ekranlara damgasını vuran Güllerin Savaşı dizisi, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü itibarıyla ekranda olacak.

    Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'i buluşturan Güllerin Savaşı dizisi, bugünden itibaren hafta içi her gün saat 14.00'te tekrar bölümleriyle teve2'de izleyici karşısına çıkacak.

    Güllerin Savaşı ekranlara dönüyor! Güllerin Savaşı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Güllerin Savaşı dizisi konusu

    Güllerin Savaşı, masum bir çocukluk hayalinin gerçek bir kabusa; önce bir genç kızın, sonra ailesinin ve tüm sevdiklerinin felaketine dönüşmesinin hikayesidir. "Gibi" olmak isterken, "O" olmanın, yitirilen masumiyetin ve insanın kendi benliğinden bir başkasına dönüşmesiyle yaşanan, manevi çöküşün hikayesidir.

    İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde doğup, mahallenin "öteki" ucunda, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkte büyüyen Gülru'nun, 6 yaşından beri tek bir dileği vardır; büyüyünce köşkün güzeller güzeli kızı Gülfem gibi olmak.

    Gülru, doğduğu hayat ile içinde olduğu hayat arasında dağlar kadar fark olsa da, iki hayatı da acısıyla tatlısıyla sahiplenmiştir. Onu çok seven ama maddi manevi kompleksleri yüzünden köşk ve okul dünyasını düşman bilen Mert'le ite kaka sürdürdükleri bir çocukluk aşkları vardır.

    Gülfem'in yıllar sonra evine dönmesiyle, Gülru'nun çocuksu hayranlığı alevlenir. Gülfem'in ilk kalp kırıklığı olan unutulmaz aşkı Ömer'in, Gülru ile sıradışı bir şekilde tanışmaları ise bundan sonra ne köşkte ne de mahallede hiçbir şeyin aynı olmayacağının habercisidir. Ömer, Gülru'nun önce aklını, sonra kalbini karıştırıp, onu gerçek aşkla tanıştırırken, hayaller ve gerçeklerin altüst olması kaçınılmazdır.

    Hayatının zirvesinde olan Gülfem ile hayallerine giden yolun henüz başında olan Gülru'nun aşkla ve savaşla imtihanları, etraflarındaki herkesin kaderini yeniden yazarken, ikisi için de aşkta ve savaşta her şey mübahtır.


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