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Güllerin Savaşı'ndan doğan aşk! Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece ile pozları...

Güllerin Savaşı'ndan doğan aşk! Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece ile pozları...

Kanser tedavisini tamamlayan Canan Ergüder, "Oğlum" dizisiyle ekranlara geri döndü. Kenan Ece, kendisi gibi oyuncu olan eşi Canan Ergüder'e desteğini bir an olsun esirgememesiyle takdir topluyor.