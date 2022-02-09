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- Güllerin Savaşı'ndan doğan aşk! Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece ile pozları...
Güllerin Savaşı'ndan doğan aşk! Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece ile pozları...
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 17:32
Canan Ergüder, Show TV ekranlarının yeni yapımı "Oğlum" dizisinde canlandırdığı "Pegagog Demet" rolü ile yeniden ekranlara döndü.
En son Menajerimi Ara dizisinde yer alan Canan Ergüder hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Kenan Ece de son olarak Sadakatsiz dizisinde "Turgay" karakteriyle ekranlarda yer almıştı.
Kötü günleri geride bırakan 44 yaşındaki Ergüder, eşi Kenan Ece'den de büyük destek gördü.
Güllerin Savaşı dizisinde tanışan Canan Ergüder ve Kenan Ece, dizinin setinde tanışıp ilişkiye başlamışlardı.
DİZİ SETİNDE AŞKI BULDULAR
2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadelesinde eşinin elini hiç bırakmadı.
Kanser olduğunu öğrendiğinde kalbinin sıkıştığını söyleyen oyuncu Canan Ergüder, "Oğlum Demir'e ileride elinde bana dair bir şeyler olmasını istediğim için notlar yazıyorum" sözleriyle yürekleri sızlatmıştı.
Oyuncu çift, hayatlarına dair detayları sık sık sosyal medyadan da paylaşıyor.