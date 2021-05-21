Güllü kimdir? Demet ve Alişan konuğu Kasımpaşalı Güllü hakkında bilgiler..

Fantezi müziğin güçlü isimlerinden Güllü, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Güllü'nün hayatını merak ediyor. Peki, Kasımpaşalı Güllü kimdir? İşte Güllü'nün hayatı..

90'lı yıllara damga vuran, arabesk ve damar şarkıların sevilen ismi Kasımpaşalı Güllü, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programda Kopamam Senden, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana gibi unutlmaz parçalalarını söyleyecek olan Güllü'nün hayatı ve gerçek adı, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Programın sıkı takipçileri, Güllü kimdir, gerçek adı nedir? Güllü kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Peki Güllü kimdir, gerçek adı nedir? Kasımpaşalı Güllü kaç yaşında, nereli? İşte Güllü'nün hayatı ve biyografisi...

GÜLLÜ KİMDİR?

15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, zor bir çocukluk geçirmiş ve kariyerine küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek başlamıştır.

1988 yılında henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıkan Güllü, gazinocuların kendisine yaşının küçük olması nedeniyle iş vermeye cesaret edememesi yüzünden okuluna dönmek zorunda kalmıştır.

Ancak ailesinin maddi durumu elvermediğinden bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etmiştir. ''Kasımpaşalı Güllü'' adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'lı yıllarda ün kazanan Güllü, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Güllü, 1994 yılında ''Oyuncak Gibi'' adlı ilk albümünü çıkarmış ve bu albümle büyük bir çıkış yakalamıştır. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren başarılı sanatçı, 2000 yılında boşanıp sahnelere dönmüştür.

İki çocuk sahibi olan Güllü'nün; Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

Fazla kilolarından kurtulmak için radikal bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olan Güllü, 9 ayda 70 kilo vermiştir. Oğluyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Güllü'nün değişen tarzı ve mor saçları da şaşkınlık yaratmıştır. Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, 2019 yılında tüp mide ameliyatı olmuştur.

GÜLLÜ KAÇ KEZ EVLENDİ?

1996 yılında kariyerindeki en parlak dönemlerini yaşadığı zamanlarda büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü şarkıcı Güllü, evliliği nedeni ile müzik dünyasına ara vermiştir.

Ancak, 2002 yılında boşanması ile birlikte hızlı bir dönüş yapan başarılı sanatçı,. müzik çalışmalarını sürdürmüştür. Bir kez evlilik yapan Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'dir.

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