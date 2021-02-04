Gülnihal Demir kimdir, kaç yaşında? Gülnihal Demir nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Gülnihal Demir hakkında..

Muğla’da çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra 50 yaşında oyunculuğa başlayan Gülnihal Demir, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Gülnihal Demir kimdir, kaç yaşında?

Dondurmam Gaymak, Mandıra Filozofu, Deliha filmleriyle ve Çocuklar Duymasın, Zengin Kız Fakir Oğlan gibi dizilerde oynadığı rollerle gönülleri fetheden oyuncu Gülnihal Demir, Demet Akalın ve Alişan'ın bugünkü konuğu oldu.

39 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan oyuncuyu görenler, nasıl zayıfladığını merak ediyor.

Ege şivesiyle birçok yapımda yer alan Gülnihal Demir kimdir, kaç yaşında, nasıl zayıfladı? İşte Gülnihal Demir hakkında merak edilen bilgiler..

GÜLNİHAL DEMİR KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. Asıl adı Günnihal Demir. 1 Ocak 1953, Muğla doğumlu. Özel bir bankadan 50 yaşında emekli olduktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Şimdiye dek 24 film ve dizide rol alan Gülnihal Demir, Dondurmam Gaymak adlı filmde Canfeda, 2013’te Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizide Carlos'un Annesi karakterini canlandırdı.

Bugüne kadar 16’ya yakın sinema, 20’ye yakın dizi ve kamu spotlarında, çeşitli reklam filmlerinde rol aldıklarını hatırlatan Muğlalı Gülnihal Demir kendisi gibi oyuncu olan oğlu, Yiğit Dören ile birlikte 14 yıldır oyunculuk yaptıklarını ifade etti.

GÜLNİHAL DEMİR NASIL ZAYIFLADI, KAÇ KİLO VERDİ?

Gençliğinde çok zayıf olduğunu, bir dönem 48 kiloya kadar düştüğünü belirten ünlü oyuncu Demir, uzun yıllar içtiği sigara nedeniyle hastalandığını ve kortizon tedavisi sırasında kilo aldığını söyledi.

2016 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyata 126 kiloyla giren Demir, 8.5 ayda 39 kilo vererek 87 kiloya düştü.

Gülnihal Demir, mide hacminin küçültülmesine yönelik geçirdiği ameliyatın ardından diyabet, uyku apnesi, eklem sorunları gibi rahatsızlıklarının ortadan kalktığını anlattı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER