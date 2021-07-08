Gülşah Saraçoğlu'ndan ihanet açıklaması! Ayrılığın nedeni yasak aşk..

Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine tekrar şans vermişti. Geçtiğimiz günlerde dördüncü kez ayrıldıklarını duyuran modacı, Gökhan Göz hakkında çıkan yasak aşk iddialarını doğruladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gökhan Göz ilegeçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

İlişkilerine bir şans daha veren ve evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

Gökhan Göz'ün adı yasak aşk iddialarına karışırken, "Konuşursam insan içine dahi çıkamazlar" diyen 39 yaşındaki modacı, sessizliğini bozdu.

İTİRAF ETTİ

Gökhan Göz hakkında çıkan 'yasak aşk' iddialarını doğrulayan Saraçoğlu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile evlilik kararı almıştık . Her şey hazırdı, gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat. Ne kadar acı!"

"Son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır."





'SKANDAL YASAK AŞK' İDDİALARI DOĞRUDUR

Sosyal medyada gündem olmasının ardından ilişkilerinin bitme nedenini açıklayan Saraçoğlu, isim vermeden 'ihanet' iddialarını doğruladı:

''Son derece utanarak ve sıkılarak bu açıklamayı yapıyorum... "Skandal yasak aşk" iddiaları doğrudur ama hadisenin çok çok dışında olmama rağmen beni içeri çekmek isteyenlere bir cevap da vermem mecburiyet kazandı artık. Çünkü bu bir şahsiyet meselesidir. Üzülerek söylüyorum ki; bugün magazinde konuşulan mevzuların üzerine sayısını bile bilmediğim birçok telefon aldım. Bu konunun hiçbir tarafında değilim."





'MEZHEPSİZ İLİŞKİLER'

''Çünkü konu benim konum değil (mezhepsiz ilişkiler). Ancak bu ilişkide bir kamuflaj ve bir kalkan olarak kullanıldım, aldatıldım. Aldatıldığıma değil, "Kendime neden bunları yaptırıyorum?" diye... Evlilik teklifi almışken ve de bu gerçekleşecekken inandığım, güvendiğim adamın maalesef ki bu ilişkisini ve detaylarını öğrenmiş bulunmaktayım. En başta karşı tarafın iki evladı hatrına ve kendi adıma, kaliteme yakıştıramamakla beraber hiçbir din, dil ve ırk da bile kabul bile edilemeyecek bir ilişkiler yumağı, çelişkiler zinciri ve de ahlak çöküntüsü bu yaşanılanların detayını A'sından Z'sine gayet net bildiğim halde yine de bu bildiklerimi detaylandırıp parantezleri açmayıp konuşmayacağım. Zira ben konuşursam işte o zaman herkes susar ve bu trajedya da figürasyon olan kişiler insan içine dahi çıkamazlar. Tabii bir nebze yüzleri varsa...''





KÜFÜRLER YAĞDIRDI, ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü modacı, geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrası evinde arkadaşlarıyla eğlenen Gökhan Göz'e, Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı.

Saraçoğlu, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." demişti.

EVİ BASMIŞTI

Saraçoğlu, daha önce Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. Sosyal medya hesabından evin videosunu paylaşan iş insanı Göz, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

"PİŞMANIM"

Ünlü modacı, konuyla ilgili olarak, "Yağ aldırma ameliyatımdan sonra değişti, bana hakaret etmeye başladı. Sosyal medya hesabından üzerinden beni kötülüyordu, o anda deli oldum. Bu ilişkiyi yaşadığıma büyük pişmanım." demişti.

İKİ HAFTADA BARIŞTILAR

Ayrıldıktan iki hafta sonra ilişkilerine yeni bir şans verme kararı alan çiftten Saraçoğlu, "İnsanlar öfkeyle hata yapabilir. Biz de tüm bu olan bitenden ötürü çok üzüldük. Sorunlarımızı çözmek adına bir araya geldik. Barıştık ve ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.