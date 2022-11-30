Gülse Birsel’in yeni filmi 'Yılbaşı Gecesi' konusu ve yayın tarihi! Bu kadro çok karın ağrıtacak...

Gülse Birsel’in yeni filmi 'Yılbaşı Gecesi' konusu ve yayın tarihi! Bu kadro çok karın ağrıtacak...

Gülse Birsel’in hem yazıp hem de oynadığı Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi, platformu ve kadrosu netleşti. İşte merak edilen detaylar...

Oyuncu ve sanerist Gülse Birsel, sevenlerinin karşısına yeni bir projeyle çıkıyor...

Son olarak Jet Sosyete'yi yazıp oynayan Gülse Birsel, yılbaşı konseptli filmiyle birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

"Yılbaşı Gecesi" adlı filmin konusu, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu merak edilirken, yayınlanacağı platform da araştırılıyor.

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

Peki Yılbaşı Gecesi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yılbaşı Gecesi film konusu nedir? İşte detaylar...

Yılbaşı Gecesi nerede yayınlanacak?

Gülse Birsel, yayın tarihini merak eden izleyiciye son instagram paylaşımıyla cevap verdi ve “Gülmek eğlenmek isteyenleri piste bekliyoruz! #yılbaşıgecesi pek yakında @disneyplustr ‘da” notuyla filmden yeni fotoğraflar yayınladı.

Yılbaşı Gecesi yayın tarihi

Disney Plus'ta ekrana gelecek olan Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi ise 30 Aralık olarak açıklandı.

Yılbaşı Gecesi film konusu

Yılbaşı Gecesi, salgının sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlayacak. Didem, günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayali, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yıkılır.

Bir yandaysa Ozan, salgın süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.

Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağrıldığı bu komşu partisinin bakalım nelere yol açacak...