Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal ile yıllar önce...

Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal ile yıllar önce...

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Gülşen Bubikoğlu ve yine oyuncu ve sunucu olan Nilgün Bubikoğlu'nun kardeş olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde dinleniyor.

1973 yılında ilk filmi Yaban ile hızlı bir şekilde adını duyuran Bubikoğlu, 2000'li yılların başına kadar hem sinema hem de TV kariyerini sürdürdü.

Sonra mesleğinden uzaklaşan Bubikoğlu, kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabıyla şimdi sosyal medya üzerinden onu hiç unutmayan hayranlarıyla buluşuyor.

Kız kardeşi de oyuncu

Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşinin de kendisi gibi ünlü bir isim olduğunu duyanlar ise şaşkınlık yaşıyor.

Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı En Büyük Şaban isimli sinema filmi ile hatırlanan Nilgün Bubikoğlu, çiçekçi kör kız rolüyle hatırlanıyor.

Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliği ile ablasını aratmıyor.

63 yaşında olan Nilgün Bubikoğlu, Ayrı Dünyalar, Yor, En Büyük Şaban, Kara Para, Seviyorum, Yetimlerin Türküsü, Muhteşem Serseri, Kuşatma 2, Kan Çiçek Açtı, Gözlerin Sevda Senin, Yengeç Burcu, Sevgilerin En güzeli, Mikrop, Şükür Allahım, Sarı Çiçek Sokağı ve Kadın Severse isimli sinema filmlerinde rol almıştır.