Yağmur Dinç

Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen, İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı.

Bilinmeyenlerini anlatan Gülşen, "Müzisyen olarak doğdum" dedi.

Hayatına dair ilginç bilgiler paylaşan ünlü şarkıcı, temizlik takıntısını da açıkladı.

KENDİ TEMİZLİYOR

Gülşen, evini kendi temizlediğini ve bu konuda çok hassas olduğunu şu sözlerle itiraf etti:

"Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik."

"DİZLERİM MOSMOR"

"Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi."