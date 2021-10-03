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Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan radikal karar! Ünlü çift Türkiye'den ayrılıyor

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan radikal karar! Ünlü çift Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, radikal bir karar aldı. Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda bulunan tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift, Türkiye'den ayrılıp Londra'ya taşınacak.