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    Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan radikal karar! Ünlü çift Türkiye'den ayrılıyor

    Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, radikal bir karar aldı. Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda bulunan tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift, Türkiye'den ayrılıp Londra'ya taşınacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 11:04
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    Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan radikal karar! Ünlü çift Türkiye'den ayrılıyor

    Şarkıcı Gülşen'in eşi ünlü aranjör, besteci ve müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı.

    Stüdyosunu da kapatan 49 yaşındaki müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak.

    LONDRA'YA TAŞINIYORLAR

    45 yaşındaki Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra Çolakoğlu da Londra'da stüdyo açacak.

    Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

    Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ndan radikal karar! Ünlü çift Türkiye den ayrılıyor #1

    Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ndan radikal karar! Ünlü çift Türkiye den ayrılıyor #2

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