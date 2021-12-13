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Gülşen'in Londra'da okuyan oğlu Azur Benan'ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu

Gülşen'in Londra'da okuyan oğlu Azur Benan'ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çeken Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi. İkilinin Azur Benan adını verdikleri ve Londra okuyan oğulları ise kocaman oldu.