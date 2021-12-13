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    Gülşen'in Londra'da okuyan oğlu Azur Benan'ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu

    Cesur sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çeken Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi. İkilinin Azur Benan adını verdikleri ve Londra okuyan oğulları ise kocaman oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:38
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    Gülşen'in Londra'da okuyan oğlu Azur Benan'ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu

    Başarılı ve güzel şarkıcı Gülşen, son zamanlarda giydiği sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

    Birbirinden iddialı şarkılar yapan Gülşen, bunu kıyafetlerine taşıdı ve nefes kesen pozlar verdi.

    Konserlerde giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştirmişti.

    Aşkını ve aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, dünyaya gelen oğluna Azur Benan adını verdi.

    2017 yılında ilk çocuğunu kucağına alan ve onunla yakından ilgilenen Gülşen, Azur'u okutmak için Londra'ya götürdü.

    Oğlunu basından uzak tutan ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan Gülşen, eğitimine oldukça önem veriyor.

    GÜLŞEN'İN OĞLU AZUR KOCAMAN OLDU

    Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur Benan'ın Londra'da eğitim almaya başladığını duyurmuştu.

    Bunun akabinde çift soluğu oğullarının yanında aldı ve Londra'ya yerleşti. Gülşen konserleri için Türkiye'de olmaya devam ederken, Azur'u ise gündemden uzak tutuyor.

    Çok fazla fotoğraf paylaşmayan ve oğlunun eğitimi hakkında da detaylı bilgi vermeyen Gülşen, sadece kariyer hayatı ile gündemde kalmak isteyen isimlerin başında geliyor.

    Gülşen in Londra da okuyan oğlu Azur Benan ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu #1

    Gülşen in Londra da okuyan oğlu Azur Benan ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu #2

    Gülşen in Londra da okuyan oğlu Azur Benan ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu #3

    Gülşen in Londra da okuyan oğlu Azur Benan ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu #4

    Gülşen in Londra da okuyan oğlu Azur Benan ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu #5

    Gülşen in Londra da okuyan oğlu Azur Benan ı tanıyabilene aşk olsun! Kocaman oldu #6

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