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    Gülşen'in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu

    Barış Yarkadaş tutuklama kararının hukuki olmadığını savunurken Ali Turan da ortada bir hakaret olduğunu savunarak bunun cezasız kalamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 09:23
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    Gülşen'in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu

    Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler bir anda ülke gündemine oturdu.

    Ünlü şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı. Beşiktaş’taki evinde gözaltına alınan Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti.

    Gülşen tutuklandı, stüdyo karıştı

    Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Gülşen hakkında verilen tutuklama kararı, Tv100’de yayınlanan Sağlı Sollu programında tartışıldı.

    Gülşen'in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu ViDEO

    Yarkadaş ve Turan arasında tansiyon yükseldi

    Gazeteci Barış Yarkadaş ile eski AK Parti milletvekili Ali Turan arasında tansiyon yükseldi.

    Barış Yarkadaş, tutuklama kararının hukuki olmadığını savunurken Ali Turan da ortada bir hakaret olduğunu savunarak bunun cezasız kalamayacağını öne sürdü.

    O anlar ekranlara böyle yansıdı.

    Gülşen in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu #1

    Gülşen in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu #2


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