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Gülşen'in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu

Gülşen'in tutuklanması stüdyoda gerginliğe neden oldu

Barış Yarkadaş tutuklama kararının hukuki olmadığını savunurken Ali Turan da ortada bir hakaret olduğunu savunarak bunun cezasız kalamayacağını söyledi.